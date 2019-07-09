Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка АмерикиИзвестия вчера в 22:23
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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Модель, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, пыталась повторить трюк в финале Кубка Америки
Sport24.ruвчера в 18:48
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
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