Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка АмерикиИзвестия вчера в 22:23

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила в своем Instagram.
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