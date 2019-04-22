Кино

Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в РоссииЛОТ 07:47

Письма с просьбой направлены в Минкульт и прокатчику картины Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR). В Минкульте подтвердили получение письма, а в WDSSPR от комментариев отказались. Уточняется, что дату премьеры в России ранее перенесли на 29 апреля по инициативе самого прокатчика.
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