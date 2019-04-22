Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»Ведомости вчера в 17:49
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался. В WDSSPR отказались от комментариев.
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Происшествия
В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу
Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
Обновлено в 11:52
Авто
Представлен «стеклянный» рендер на Dodge Challenger Demon Hemi
Заднее стекло и багажник Challenger теперь полностью стеклянные, а мощный Hellcat V8 детально проработан.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Политика
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Новгородский министр здравоохранения: в Окуловке нет забастовки врачей
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, ситуацию в Окуловской ЦРБ прокомментировала министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.
Обновлено в 11:22
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии
«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров
Xiaomi HIMO electric bicycle T1 сейчас доступен только на платформе коллективного финансирования Xiaomi, и его цена составляет $445.
Обновлено в 11:50
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя
Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»
В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Культура
Третий в России IMAX Sapphire открывается во Владивостоке
МОСКВА, Кинобизнес сегодня — 27 апреля 2019 года состоится открытие третьего в России кинотеатра с премиальным залом IMAX Sapphire – на этот раз во Владивостоке.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Казани при пожаре в жилом доме погибли три человека
Обновлено в 12:15