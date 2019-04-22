Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»Ведомости вчера в 17:49

Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался. В WDSSPR отказались от комментариев.
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Российские кинотеатры попросили перенести премьеру фильма «Мстители» на более ранний срок

Эхо Москвы11:26

В Минкультуры прокомментировали просьбу перенести премьеру «Мстителей» в России

ТАСС04:27

Кинотеатры просят перенести премьеру финала «Мстителей» на 25 апреля

REGNUMвчера в 22:27

Кинотеатры обратились в Минкульт с просьбой перенести премьеру финала «Мстителей»

Коммерсантъ02:42

Минкульт перенес премьеру финала «Мстителей» ради российского фильма «Миллиард»

Snob.ruвчера в 21:03

Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру «Мстителей»

Интерфакс04:13

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Ведомостивчера в 17:49
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Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Происшествия

В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу

Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
Обновлено в 11:52
Авто

Представлен «стеклянный» рендер на Dodge Challenger Demon Hemi

Заднее стекло и багажник Challenger теперь полностью стеклянные, а мощный Hellcat V8 детально проработан.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Маша Малиновская изменила внешность

Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
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Политика

На Украине объявил об отставке четвертый губернатор

Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Версале загорелась бывшая резиденция французских королей

Обновлено в 13:12
Здоровье

Новгородский министр здравоохранения: в Окуловке нет забастовки врачей

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, ситуацию в Окуловской ЦРБ прокомментировала министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.
Обновлено в 11:22
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии

«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Гаджеты

Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров

Xiaomi HIMO electric bicycle T1 сейчас доступен только на платформе коллективного финансирования Xiaomi, и его цена составляет $445.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Российские С-300 в Сирии уничтожили израильскую «ракету-убийцу»

Обновлено в 08:26
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Москве из-за взрыва электросамоката в доме образовалась трещина

Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения

Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя

Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»

В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Культура

Третий в России IMAX Sapphire открывается во Владивостоке

МОСКВА, Кинобизнес сегодня — 27 апреля 2019 года состоится открытие третьего в России кинотеатра с премиальным залом IMAX Sapphire – на этот раз во Владивостоке.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Казани при пожаре в жилом доме погибли три человека

Обновлено в 12:15
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