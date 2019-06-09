Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваляWoman.ru 05:48
9 июня стартовал российский кинофестиваль «Кинотавр». Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости. «Кинотавр» уже давно перестал быть (а, может, никогда им и не был) пафосным официальным мероприятием.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
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