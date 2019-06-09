Шоу-бизнес

«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваляWoman.ru 05:48

9 июня стартовал российский кинофестиваль «Кинотавр». Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости. «Кинотавр» уже давно перестал быть (а, может, никогда им и не был) пафосным официальным мероприятием.
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37-летняя Ксения Собчак появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном платье с глубоким декольте

Вокруг ТВ06:22

«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

Woman.ru05:48
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами

Обновлено в 12:02
Происшествия

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Авто

Названы 5 ожидаемых автоновинок 2019 года на рынке РФ

Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Экономика

Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%

Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Политика

Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре

Обновлено в 07:26
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Музыка

Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On

Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
Обновлено в 11:02
Футбол

Хави допускает, что может в будущем возглавить клуб из РПЛ

Экс-полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес допустил вариант, что может в будущем возглавить команду из чемпионата России.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо в честь рождения сына

Эксперты рассказали, что принц Гарри подарил Меган Маркл «кольцо вечности».
Обновлено в 12:21
Политика

Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»

Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
Обновлено в 07:33
Авто

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Политика

ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

Обновлено в 02:57
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
Обновлено в 14:51
Политика

Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде

Обновлено в 09:14
Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Егор Крид отдает «Гелик» за лайки

Егор Крид решил разыграть среди подписчиков своего инстаграме автомобиль марки Mercedes Gelandewagen.
Обновлено вчера в 15:35
Гаджеты

Google Pixel 4 XL показали на видео

Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В ОНК заявили, что Голунов письменно отказался от медпомощи

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, которого суд отправил под домашний арест, сам отказался от медицинской помощи в письменной форме.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Игры

В сети появился постер Watch Dogs Legion

Обновлено в 11:45
Общество

Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 10:59
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