Экономика

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и ПетербургеВедомости вчера в 20:07

Киностудия имени Горького запланировала избавиться от непрофильных активов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя организации. Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
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Земля пойдет в кино

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.
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