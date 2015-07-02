Экономика
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и ПетербургеВедомости вчера в 20:07
Киностудия имени Горького запланировала избавиться от непрофильных активов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя организации. Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
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Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.Коммерсантъвчера в 17:59
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