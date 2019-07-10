Общество

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и ПетербургеВедомости 03:01

Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве: территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Земля пойдет в кино

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.
Коммерсантъвчера в 17:59

Подробнее о событии

Киностудия Горького продаёт землю и объекты в Петербурге за 4 млрд рублей

78.ru04:24

Киностудия имени Горького продаст землю ради роста производства

Snob.ruвчера в 20:48

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

РБК03:23

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Ведомости03:01

Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге

РИА Новости03:28

Земля пойдет в кино

Коммерсантъвчера в 17:59

«Газпром» массово распродает активы на Ямале

URA.Ruвчера в 11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге открывается Международный военно-морской салон

Как сообщается, на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будет представлен 21 корабль из состава ВМФ России.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле

В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца

Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Футбол

Эриксен может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:43
Политика

ФАС не получала жалоб на рост цен на грузинские вина

"Жалоб на рост цен грузинских вин в ФАС России не поступало", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Технологии

Монако стало первой страной в Европе с 5G по всей территории

Княжество Монако стало первым государством в Европе с мобильной сетью 5G по всей территории.
Обновлено в 02:03
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Политика

Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
Наука

В Роскосмосе представили беспилотный трактор

Обновлено в 05:05
Авто

Беспилотник StarLine начал составлять карты дорог

Обновлено в 05:27
Экономика

Золотая доставка: в России разрешат продавать драгоценности онлайн

В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Музыка

Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено вчера в 18:36
Здоровье

В МЧС рассказали, что нужно делать после укуса змеи

Сотрудники МЧС РФ рассказали, что делать при укусе змеи. В первую очередь нужно сразу обратиться за медицинской помощью.
Обновлено в 03:42
Кино

Звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет Саб-Зиро в экранизации Mortal Kombat

Обновлено в 03:36
Происшествия

Страшное ДТП на «Тавриде» в Крыму – погибли дети

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе двое детей, произошло в ночь на 10 июля в Крыму на трассе «Таврида» в районе Феодосии.
Обновлено в 04:37
Общество

В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов

Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова ответила подписчице, которая обозвала её

Кожевникова разместила совместный снимок с малышом, признавшись, что не хочет показывать лицо мальчика.
Обновлено в 04:02
Политика

В Крыму оценили новый законопроект Рады в отношении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT внесение в Верховную раду законопроекта, предполагающего введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и территорий Донбасса украинскими.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Радикалы «Домой в СССР» взяли в заложники мужчину в Югре

Мужчина решил стать обладателем «справки гражданина СССР» и пришел в соответствующую службу радикального движения Нижневартовска.
Обновлено в 04:58
Экономика

Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия

В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб. В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее.
Обновлено в 05:02
Общество

Условия труда россиян признали кабальными

Две трети российских граждан на постоянной основе работают сверх нормы без дополнительной оплаты.
Обновлено в 04:51
Музыка

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное