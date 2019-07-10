Общество

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрдРБК 03:23

Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы общей стоимостью около 4 млрд руб. — это земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя киностудии.
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с чего всё началось

Земля пойдет в кино

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Киностудия Горького продаёт землю и объекты в Петербурге за 4 млрд рублей

78.ru04:24

Территория киностудии «Леннаучфильм» в Петербурге уйдет с молотка

Петербургский дневник05:58

Площадку «Леннаучфильма» в Петербурге выставят на торги. Деньги уйдут на многопрофильный кинематографический центр

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Территории «Леннаучфильма» выставят на продажу

Телеканал Санкт-Петербург08:09

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Ведомости03:01

Киностудия имени Горького продаст землю ради роста производства

Snob.ruвчера в 20:48

Земля пойдет в кино

Коммерсантъвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Политика

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Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, запланирована встреча с депутатами Госдумы, сообщил РИА Новости глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.
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Происшествия

Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15

Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
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Политика

Меркель в третий раз затрясло на публике

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Политика

Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
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Скончался актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено в 05:29
Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Асенсио

Ранее сообщалось, что «Реал» хотел обменять Асенсио на форварда «Ливерпуля» Садио Мане.
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Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.
Обновлено в 07:26
Общество

Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности

Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность.
Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
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Транспорт

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Происшествия

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Политика

Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты

Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Политика

Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии

Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
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В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Обновлено в 05:42
Армия и оружие

США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена

Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
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Происшествия

Три человека пострадали из-за урагана в Перми

Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Политика

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
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Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
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Политика

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
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Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка

Полиция задержала мужа жительницы Салавата, которая подозревается в краже 20 миллионов рублей из банка.
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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
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В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

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Культура

Ольга Бузова примет участие в телешоу «Форт Боярд»

Телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне культовой игры «Форт Боярд».
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