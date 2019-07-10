Общество
Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрдРБК 03:23
Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы общей стоимостью около 4 млрд руб. — это земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя киностудии.
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Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.Коммерсантъвчера в 17:59
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Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
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