Общество

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрдРБК 03:23

Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы общей стоимостью около 4 млрд руб. — это земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя киностудии.
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с чего всё началось

Земля пойдет в кино

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Ведомости03:01

Площадку «Леннаучфильма» в Петербурге выставят на торги. Деньги уйдут на многопрофильный кинематографический центр

Фонтанка.Ру05:43

Киностудия Горького продаёт землю и объекты в Петербурге за 4 млрд рублей

78.ru04:24

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

РБК03:23

Территория киностудии «Леннаучфильм» в Петербурге уйдет с молотка

Петербургский дневник05:58

Киностудия имени Горького продаст землю ради роста производства

Snob.ruвчера в 20:48

Земля пойдет в кино

Коммерсантъвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Политика

Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию

Сенатор Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил запретить грузинской певице Нино Катамадзе, которая допустила в своей речи "русофобские высказывания", въезд на территорию Российской Федерации.
Обновлено в 06:45
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия

На Красной площади задержали митингующих крымских татар

В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле

В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Футбол

Польский нападающий сменил номер в «Милане»

Обновлено в 05:16
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика

США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei.
Обновлено в 06:56
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Общество

Милонов предложил ввести спецзнак для беременных за рулём

Обновлено в 00:23
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Общество

Электронные паспорта могут появиться уже в 2020 году

Заместитель председателя правительства Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что к 2020 году может состояться переход на электронные паспорта.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году

Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R

Обновлено вчера в 18:09
Общество

В Магадане начали штрафовать за кормление голубей

Обновлено вчера в 04:10
Политика

МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ

Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
Обновлено в 05:31
Наука

Ученые разработали новый способ похудения

Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе

Обновлено в 01:38
Футбол

Классон перенёс операцию на колене

Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший травму колена, перенес операцию, рапортует пресс-служба клуба Ранее сообщалось, что футболист повредил крестообразные связки в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Испании (0:3).
Обновлено в 06:24
Происшествия

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку

Обновлено в 06:16
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Футбол

«Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро

Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол

Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»

Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
Обновлено в 06:00
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