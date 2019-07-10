Общество

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрдРБК 03:23

Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы общей стоимостью около 4 млрд руб. — это земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя киностудии.
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с чего всё началось

Земля пойдет в кино

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Территория киностудии «Леннаучфильм» в Петербурге уйдет с молотка

Петербургский дневник05:58

Киностудия имени Горького продаст землю ради роста производства

Snob.ruвчера в 20:48

Киностудия Горького продаёт землю и объекты в Петербурге за 4 млрд рублей

78.ru04:24

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

РБК03:23

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Ведомости03:01

Площадку «Леннаучфильма» в Петербурге выставят на торги. Деньги уйдут на многопрофильный кинематографический центр

Фонтанка.Ру05:43

Земля пойдет в кино

Коммерсантъвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Армия и оружие

Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Обновлено в 06:35
Политика

Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян

Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Футбол

Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»

Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
Обновлено в 06:00
Кино

Звезда фильма «Люди в черном» умер на 89-ом году жизни

Обновлено в 05:21
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика

Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Вспышка африканской чумы свиней произошла в Ульяновской области

Обновлено в 06:29
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Политика

Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Наука

Ученые назвали эффективный способ похудения

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО

Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика

Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в "Домодедово", совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за сердечного приступа у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Авто

Министр экономразвития России поедет из Москвы в Тольятти на Lada XRay

Министр экономического развития России Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти, где базируется АвтоВАЗ, за рулем автомобиля Lada XRay.
Обновлено в 03:29
Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун отстранён на год за нападение на молодых партнёров по национальной команде.
Обновлено в 07:10
Политика

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Футбол

Тарасов заявил об угрозах судом от «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб угрожает ему судом.
Обновлено в 06:15
Экономика

«Росгосстрах» возглавит бывший глава «ВТБ Страхования» Гальперин

Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» принял решение назначить новым генеральным директором бывшего главу «ВТБ Страхования» Геннадия Гальперина, сообщил председатель совета и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 07:06
Кино

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Здоровье

Назван самый полезный летний фрукт

Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Политика

МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Футбол

Джанаев может подписать контракт с ЦСКА

Напомним, что Сослан Джанаев является свободным агентом. В услугах вратаря помимо «Сочи» и ЦСКА также заинтересованы «Уфа» и «Легия».
Обновлено в 04:37
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