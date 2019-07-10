Общество
Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрдРБК 03:23
Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы общей стоимостью около 4 млрд руб. — это земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя киностудии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Армия и оружие
Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца
Обновлено в 06:35
Политика
Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Футбол
Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»
Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
Обновлено в 06:00
Кино
Звезда фильма «Люди в черном» умер на 89-ом году жизни
Обновлено в 05:21
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Наука
Ученые назвали эффективный способ похудения
"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в "Домодедово", совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за сердечного приступа у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Авто
Министр экономразвития России поедет из Москвы в Тольятти на Lada XRay
Министр экономического развития России Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти, где базируется АвтоВАЗ, за рулем автомобиля Lada XRay.
Обновлено в 03:29
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун отстранён на год за нападение на молодых партнёров по национальной команде.
Обновлено в 07:10
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Футбол
Тарасов заявил об угрозах судом от «Локомотива»
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб угрожает ему судом.
Обновлено в 06:15
Экономика
«Росгосстрах» возглавит бывший глава «ВТБ Страхования» Гальперин
Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» принял решение назначить новым генеральным директором бывшего главу «ВТБ Страхования» Геннадия Гальперина, сообщил председатель совета и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 07:06
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Здоровье
Назван самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Футбол
Джанаев может подписать контракт с ЦСКА
Напомним, что Сослан Джанаев является свободным агентом. В услугах вратаря помимо «Сочи» и ЦСКА также заинтересованы «Уфа» и «Легия».
Обновлено в 04:37