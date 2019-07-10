Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.

с чего всё началось

Киностудия выставит на продажу непрофильные активы в Петербурге и столице. В их числе территория бывшей студии «Леннаучфильм». Киностудия Горького продаст землю в Петербурге и Москве.

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