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с чего всё началось

Киностудия выставит на продажу непрофильные активы в Петербурге и столице. В их числе территория бывшей студии «Леннаучфильм». Киностудия Горького продаст землю в Петербурге и Москве.

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