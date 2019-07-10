Общество

Киностудия Горького продаст землю в Москве и ПетербургеРИА Новости 03:28

В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров). Как отмечается в статье, киностудия также рассматривает варианты реализации земельных участков в виде инвестдоговоров с крупными девелоперами.
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Земля пойдет в кино

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Киностудия имени Горького продает землю и объекты в Москве и Петербурге

Эхо Москвы02:00

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

РБК03:23

Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Ведомости03:01

Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге

РИА Новости03:28

Киностудия имени Горького продаст землю ради роста производства

Snob.ruвчера в 20:48

Земля пойдет в кино

Коммерсантъвчера в 17:59

«Газпром» массово распродает активы на Ямале

URA.Ruвчера в 11:50
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:09, Вашингтон
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Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

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Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины

Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
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Политика

Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии

Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
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Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Кино

Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Экономика

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
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Происшествия

Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
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Авто

АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus

Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
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Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

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Происшествия

Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»

Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
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Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Экономика

Создатель Litecoin предупредил о возможном падении рынка криптовалют

Создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли предупредил инвесторов о возможном падении цены цифровых денег.
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Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

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Обновлено в 03:19
Технологии

Российским компаниям могут предоставить доступ к госданным

Российские компании получат доступ к государственным данным и смогут продавать свои услуги на основе их аналитики.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Общество

«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
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Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
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Наука

На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего

По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
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Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
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Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и депутатов России

Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
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СМИ сообщили об упавшей под поезд в столичном метро женщине

Обновлено вчера в 15:40
Футбол

СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА

Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
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