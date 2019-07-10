Общество
Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрдРБК 03:23
Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы общей стоимостью около 4 млрд руб. — это земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя киностудии.
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Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы ради роста производства Киностудия имени Горького выставит на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь "Буревестник", в целом стоимостью около 4 млрд руб. За счет будущих доходов она рассчитывает провести реконструкцию и вдвое увеличить производственные мощности.Коммерсантъвчера в 17:59
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Политика
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
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Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым.
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Игры
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Обновлено в 04:26
Происшествия
Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде
В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Наука
«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор
Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.
Обновлено в 04:08
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
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Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
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Армия и оружие
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Музыка
Украина запретила детям из России участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участникам с российским гражданством, а также выступавшим на территории РФ, участвовать в детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 03:45
Политика
В словах Путина о страданиях червей и птиц из-за ветряков увидели угрозу инвестиционному имиджу
Неосторожную фразу про птиц и червей в уста Путина вложило антилобби возобновляемой энергетики, считает председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов.
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Спорт
Вязович выиграл 4-й этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича одержал победу на четвертом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
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Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
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Экономика
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Происшествия
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«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
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Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
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Обновлено вчера в 08:02