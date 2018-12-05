Американский институт киноискусства опубликовал список лучших фильмов 2018 года. Критики включили в перечень музыкальную драму Брэдли Купера "Звезда родилась", фильм "Черная пантера" Райна Куглера и хоррор "Тихое место" Джона Красински.

Кинокритики выбрали десять лучших фильмов 2018 года

Кино Кино Скончался актёр Филип Боско, игравший в фильме «Кейт и Лео» Зритель помнит актера по ролям в таких лентах, как «Клуб первых жен», «Кейт и Лео», «Двое: Я и моя тень».

Кино Кино Актер Кит Харингтон больше не хочет сниматься в «Игре престолов» Звезда «Игры престолов», актер Кит Харингтон признался, что больше не хочет возвращаться в проект. Об этом он заявил в интервью BBC.

Кино Кино Актер Свиридов отреагировал на смерть звезды «Универа» Актер Андрей Свиридов отреагировал на смерть звезды сериала "Универ" Виталия Ендовицкого.

Кино Кино Сериал по мотивам игры Halo лишился режиссёра Уайатт собирался выступить в роли продюсера и поставить несколько серий экранизации игры Halo канала Showtime.

Кино Кино Юбилейный фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи 9-16 июня 2019 года Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2019 году отпразднует 30-й юбилей.

Кино Кино Мединский поддержал идею об ограничении проката голливудских фильмов Глава Министерства культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу руководителя киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова по поводу введения ограничений на прокат в нашей стране фильмов американского производства.

Кино Кино Санта-Клаус Курта Рассела привлек 20 млн зрителей на Netflix

Кино Кино Музыкант Александр Пантыкин ответил на цензуру Новикова и Боярского Дедушка уральского рока, композитор Александр Пантыкин отреагировал на предложение своего земляка, барда Александра Новикова о возвращении цензуры.

Кино Кино В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»

Кино Кино Сильвестр Сталлоне завершил съемки «Рэмбо 5» Сильвестр Сталлоне объявил о завершении съемок фильма с рабочим названием "Рэмбо 5".

Кино Кино Сериал «Пёс» с Никитой Панфиловым вывел «НТВ» в лидеры праймтайма Сериал получил рейтинг в пределах 5,1%, а его максимальная доля достигла отметки 16,3%. Благодаря таким показателям «НТВ» стал лидером в прайме, информирует пресс-центр телеканала.

Кино Кино В «Ленфильм-клубе» пройдет творческий просмотр «Иглы» В рамках "Ленфильм-клуба" сегодня, 5 декабря, в Петербурге пройдет показ фильма "Игла" с Виктором Цоем в главной роли.