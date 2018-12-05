Кино

Кинокритики выбрали десять лучших фильмов 2018 года
VSE42 Новости
вчера в 22:21

Американский институт киноискусства опубликовал список лучших фильмов 2018 года. Критики включили в перечень музыкальную драму Брэдли Купера "Звезда родилась", фильм "Черная пантера" Райна Куглера и хоррор "Тихое место" Джона Красински.
VSE42 Новостивчера в 22:21

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Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы 2018 года

URA.Ruвчера в 22:35

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

Народные новостивчера в 20:24

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известиявчера в 19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новостивчера в 19:30

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Lenta.ruвчера в 18:58

В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ruвчера в 18:13

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАССвчера в 17:57
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Кино

Скончался актёр Филип Боско, игравший в фильме «Кейт и Лео»

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Звезда «Игры престолов», актер Кит Харингтон признался, что больше не хочет возвращаться в проект. Об этом он заявил в интервью BBC.
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Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2019 году отпразднует 30-й юбилей.
Обновлено вчера в 12:10
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Глава Министерства культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу руководителя киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова по поводу введения ограничений на прокат в нашей стране фильмов американского производства.
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В Госдуме прошел спецпоказ фильма Ястржембского «Страсти по мамонту»

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В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»

В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
Обновлено вчера в 21:06
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Сильвестр Сталлоне завершил съемки «Рэмбо 5»

Сильвестр Сталлоне объявил о завершении съемок фильма с рабочим названием "Рэмбо 5".
Обновлено вчера в 13:08
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Сериал получил рейтинг в пределах 5,1%, а его максимальная доля достигла отметки 16,3%. Благодаря таким показателям «НТВ» стал лидером в прайме, информирует пресс-центр телеканала.
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