Кино
Кинокритики выбрали десять лучших фильмов 2018 года
Кинокритики выбрали десять лучших фильмов 2018 годаVSE42 Новостивчера в 22:21
Американский институт киноискусства опубликовал список лучших фильмов 2018 года. Критики включили в перечень музыкальную драму Брэдли Купера "Звезда родилась", фильм "Черная пантера" Райна Куглера и хоррор "Тихое место" Джона Красински.
VSE42 Новостивчера в 22:21
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Кино
Скончался актёр Филип Боско, игравший в фильме «Кейт и Лео»
Зритель помнит актера по ролям в таких лентах, как «Клуб первых жен», «Кейт и Лео», «Двое: Я и моя тень».
Обновлено в 00:13
Кино
Актер Кит Харингтон больше не хочет сниматься в «Игре престолов»
Звезда «Игры престолов», актер Кит Харингтон признался, что больше не хочет возвращаться в проект. Об этом он заявил в интервью BBC.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Актер Свиридов отреагировал на смерть звезды «Универа»
Актер Андрей Свиридов отреагировал на смерть звезды сериала "Универ" Виталия Ендовицкого.
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Сериал по мотивам игры Halo лишился режиссёра
Уайатт собирался выступить в роли продюсера и поставить несколько серий экранизации игры Halo канала Showtime.
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Юбилейный фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи 9-16 июня 2019 года
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в 2019 году отпразднует 30-й юбилей.
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Мединский поддержал идею об ограничении проката голливудских фильмов
Глава Министерства культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу руководителя киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова по поводу введения ограничений на прокат в нашей стране фильмов американского производства.
Обновлено в 00:04
Кино
В Госдуме прошел спецпоказ фильма Ястржембского «Страсти по мамонту»
Обновлено вчера в 11:57
Кино
Санта-Клаус Курта Рассела привлек 20 млн зрителей на Netflix
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Музыкант Александр Пантыкин ответил на цензуру Новикова и Боярского
Дедушка уральского рока, композитор Александр Пантыкин отреагировал на предложение своего земляка, барда Александра Новикова о возвращении цензуры.
Обновлено вчера в 11:32
Кино
В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
В Сети появился официальный трейлер фильма «Капитан Марвел»
Обновлено вчера в 21:06
Кино
Сильвестр Сталлоне завершил съемки «Рэмбо 5»
Сильвестр Сталлоне объявил о завершении съемок фильма с рабочим названием "Рэмбо 5".
Обновлено вчера в 13:08
Кино
Пресс-конференция фильма «Пальмира» состоится завтра в Дербенте
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Сериал «Пёс» с Никитой Панфиловым вывел «НТВ» в лидеры праймтайма
Сериал получил рейтинг в пределах 5,1%, а его максимальная доля достигла отметки 16,3%. Благодаря таким показателям «НТВ» стал лидером в прайме, информирует пресс-центр телеканала.
Обновлено вчера в 12:16
Кино
В «Ленфильм-клубе» пройдет творческий просмотр «Иглы»
В рамках "Ленфильм-клуба" сегодня, 5 декабря, в Петербурге пройдет показ фильма "Игла" с Виктором Цоем в главной роли.
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Самые кассовые премьеры зимы по версии «Газеты.Ru»
Безумно красивый стимпанк от Питера Джексона, попытка DC вернуться к формуле успеха, долгожданная новинка от Шьямалана и новый "Лего фильм" - "Газета.Ru" рассказывает о потенциально самых кассовых премьерах зимы в российском прокате.
Обновлено вчера в 12:37