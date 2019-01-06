Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
РИА Новости
вчера в 20:59

Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".
РИА Новостивчера в 20:59
с чего всё началось
Как сообщил на своем сайте журнал The Hollywood Reporter
, профессиональное объединение, в которое входят несколько десятков ведущих американских киноэкспертов, назвало главной картиной года фильм "Наездник" (The Rider) китайского режиссера Хлои Чжао (настоящее имя - Чжао Тин).
ТАССвчера в 19:19

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Альфонсо Куарон
Мексиканский кинорежиссёр
Мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр. Лауреат двух премий «Оскар» за работу над фильмом Гравитация; обладатель награды Венецианского кинофестиваля за сценарий к фильму «И твою маму тоже»; обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за фильм «Рим».
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