Кино
Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".
РИА Новостивчера в 20:59
Оценить
с чего всё началось
Как сообщил на своем сайте журнал The Hollywood Reporter, профессиональное объединение, в которое входят несколько десятков ведущих американских киноэкспертов, назвало главной картиной года фильм "Наездник" (The Rider) китайского режиссера Хлои Чжао (настоящее имя - Чжао Тин).ТАССвчера в 19:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Кино
Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме
Обновлено вчера в 18:10
Кино
Актера Леонардо Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег
Обновлено вчера в 14:10
Кино
Прощание с Бортником состоится 8 января в Театре на Таганке
Народного артиста России Ивана Бортника похоронят на Котляковском кладбище, а прощание с ним состоится во вторник, 8 января, в московском Театре на Таганке.
Обновлено вчера в 17:30
Кино
В 2019 году «Союзмультфильм» выпустит 20 серий нового «Простоквашино»
В 2019 году «Союзмультфильм» выпустит ещё 20 серий «Возвращения в Простоквашино».
Обновлено вчера в 05:48
Кино
IMAX-ролик и постеры триллера «Стекло» М. Найт Шьямалана
Компания IMAX поделилась эксклюзивным промороликом и персонажными плакатами психологического триллера «Стекло» от режиссёра и сценариста М. Найт Шьямалана.
Обновлено в 01:00
Кино
Семь лучших российских сериалов, которые стоит посмотреть в праздники
РИА Новости выбрало лучшие и рекомендует посмотреть их в новогодние каникулы.
Обновлено в 00:00
Кино
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено вчера в 03:49
Кино
В честь юбилея Комлевой в Мариинском театре дадут «Спящую красавицу»
В Петербурге в Мариинском театре дадут балет «Спящая красавица».
Обновлено вчера в 18:10
Кино
Шестой сезон сериала «Викинги» станет последним
Сериал "Викинги", который демонстрирует телеканал History Channel, завершится после окончания шестого сезона.
Обновлено вчера в 10:52
Кино
Бортник не потянул на роль Шарапова: Пальчики не те
Пальчики, как оказалось, совсем не те. Ну, то есть, исполнить Баха на пианино по заказу банды для проверки он никак не мог.
Обновлено вчера в 09:09
Кино
«Ржавый бублик-2019»: продолжается голосование за худший фильм
Худшей будет признана та картина, которая получит наибольшее количество кликов, учитывайте это при голосовании.
Обновлено вчера в 10:27
Кино
Сын мэра Казани объявил в «Инстаграм» конкурс на роль его девушки
Сын мэра Казани Тагир Метшин объявил в «Инстаграм» конкурс на роль его девушки в новом фильме «Команда мечты».
Обновлено вчера в 02:01
Кино
Бык против жеребца: Сталлоне выложил видео спарринга с Де Ниро
Актеры вспомнили свою совместную работу в фильме "Забойный реванш" Американский актёр Сильвестр Сталлоне показал видео спарринга с коллегой по цеху Робертом Де Ниро.
Обновлено вчера в 14:16
Кино
«Черная Пантера» номинирована на премию Гильдии продюсеров
Обновлено 04 января в 14:56
Кино
250-страничная книга без слов замечена на Amazon. Это гид по первому интерактивному эпизоду сериала «Чёрное зеркало»
Входит ли продажа необычной книги в рекламную кампанию нового сезона «Чёрного зеркала», доподлинно неизвестно.
Обновлено вчера в 13:10