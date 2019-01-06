Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
РИА Новости
20:59

Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".
РИА Новости20:59

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Кинокритики из США назвали лучшим фильмом года картину «Наездник»

Народные новости22:05

Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2018 года

RT на русском21:37

Национальное общество кинокритиков США признало «Наездник» лучшим фильмом года

ТАСС19:19

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

РИА Новости20:59

Кинокритики США назвали лучший фильм 2018 года

Телеканал 360°20:58

«Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао назван главным фильмом 2018 года

Эхо Москвы21:07

Кинокритики США выбрали главный фильм 2018 года

Газета.Ru19:17
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Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено в 20:59
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализовали

Возгорание на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано.
Обновлено в 19:03
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Политика

Умер бывший глава Пентагона Браун

Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено в 21:36
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено в 20:12
Политика

США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot

Обновлено 03 января в 10:59
Хоккей

Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею

Обновлено в 18:30
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено в 20:33
Авто

В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году

К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие

Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии

Обновлено в 19:55
Спорт

Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о тактике россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В Мариуполе произошёл взрыв в многоэтажном доме

В украинском городе Мариуполь произошёл взрыв в одной из квартир в многоэтажном доме, есть погибшие.
Обновлено в 22:02
Кино

Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме

Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, сыграла в художественной кинокартине The Petrichor.
Обновлено в 18:10
Хоккей

Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019

Обновлено в 19:51
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Обновлено в 12:44
Происшествия

В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров

В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Технологии

В США могут разрешить использовать удобрения из останков человека

В стране уже выступили с предложением использовать тела умерших людей, чтобы превращать их в удобрение.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Аршавин в очередной раз развелся с женой

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Российские военные доставили продукты в лагерь Ярмук под Дамаском

Российские военнослужащие доставили порядка двух тонн продуктовых наборов в лагерь Ярмук под Дамаском.
Обновлено в 21:55
Происшествия

В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер

Обновлено в 16:52
Происшествия

В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот

Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Два человека постояли в очереди на КПП в Донбассе и умерли

Обновлено в 13:35
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
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Альфонсо Куарон
Мексиканский кинорежиссёр
Мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр. Лауреат двух премий «Оскар» за работу над фильмом Гравитация; обладатель награды Венецианского кинофестиваля за сценарий к фильму «И твою маму тоже»; обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за фильм «Рим».
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Хлоя Чжао
Китайский кинорежиссёр
Chinese film director, screenwriter, and producer. Her debut feature film, Songs My Brothers Taught Me, premiered at Sundance Film Festival. Her second feature film, The Rider, was critically acclaimed and received several accolades including nominations for Independent Spirit Award for Best Film and Best Director.
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