Кино
Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".
РИА Новости20:59
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с чего всё началось
Как сообщил на своем сайте журнал The Hollywood Reporter, профессиональное объединение, в которое входят несколько десятков ведущих американских киноэкспертов, назвало главной картиной года фильм "Наездник" (The Rider) китайской постановщицы Хлои Чжао (настоящее имя - Чжао Тин).ТАСС19:19
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