Американский институт киноискусства (AFI) составил список из 10 лучших фильмов 2018 года. Лидером рейтинга стала музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), главную роль в которой сыграла певица Леди Гага.

Кино Кино Михалкова расстроили кассовые сборы зарубежных фильмов Российский режиссер Никита Михалков заявил, что зарубежное кино собирает слишком много денег в российском прокате.

Кино Кино Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт

Кино Кино Режиссер Бекмамбетов рассказал о продолжении проекта «Елки» "Елки последние" станут завершающим фильмом кинофраншизы, но сам бренд получит продолжение в сериале о жизни людей в канун Нового года и отдельном новогоднем телеканале, сообщил на пресс-конференции в среду кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Кино Кино Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.

Кино Кино Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.

Кино Кино Завершились съемки художественного фильма «Аватар 2» Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об окончании съемочного процесса с основным актерским составом над картинами «Аватар 2» и «Аватар 3».На данный момент проходят съемки трюковых сцен.

Кино Кино В ООН презентовали российский фестиваль фильмов о добровольцах «Лампа» В честь Международного дня Добровольцев в Брюсселе, в Организации Объединенных наций, впервые был представлен международный кинофестиваль «Лампа».

Кино Кино Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае

Кино Кино Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов» Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.

Кино Кино Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры» Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.

Кино Кино В Архангельске пройдет II Международный кинофестиваль стран Арктики С 6 по 9 декабря в Архангельске пройдет II Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN.

Кино Кино В возрасте 88 лет умер актер Филип Боско На широком экране актер появлялся в таких фильмах, как «Клуб первых жен», «Свадьба моего лучшего друга» и «Двое: Я и моя тень».

Кино Кино Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году Военная драма под названием "Т-34", которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году.