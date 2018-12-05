Кино
Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2018 года
Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2018 годаРЕН ТВвчера в 20:34
Американский институт киноискусства (AFI) составил список из 10 лучших фильмов 2018 года. Лидером рейтинга стала музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), главную роль в которой сыграла певица Леди Гага.
РЕН ТВвчера в 20:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Кино
Михалкова расстроили кассовые сборы зарубежных фильмов
Российский режиссер Никита Михалков заявил, что зарубежное кино собирает слишком много денег в российском прокате.
Обновлено в 20:01
Кино
Песня Киркорова «Цвет настроения – синий» стала хитом 2018 года
Обновлено в 17:39
Кино
Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт
Обновлено в 07:54
Кино
Режиссер Бекмамбетов рассказал о продолжении проекта «Елки»
"Елки последние" станут завершающим фильмом кинофраншизы, но сам бренд получит продолжение в сериале о жизни людей в канун Нового года и отдельном новогоднем телеканале, сообщил на пресс-конференции в среду кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
Обновлено в 20:12
Кино
Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года
Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 17:33
Кино
Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун
Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено в 17:20
Кино
Завершились съемки художественного фильма «Аватар 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об окончании съемочного процесса с основным актерским составом над картинами «Аватар 2» и «Аватар 3».На данный момент проходят съемки трюковых сцен.
Обновлено в 13:26
Кино
В ООН презентовали российский фестиваль фильмов о добровольцах «Лампа»
В честь Международного дня Добровольцев в Брюсселе, в Организации Объединенных наций, впервые был представлен международный кинофестиваль «Лампа».
Обновлено в 12:40
Кино
Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае
Обновлено в 16:11
Кино
Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»
Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
Обновлено в 09:31
Кино
Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»
Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Кино
В Архангельске пройдет II Международный кинофестиваль стран Арктики
С 6 по 9 декабря в Архангельске пройдет II Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN.
Обновлено в 16:21
Кино
В возрасте 88 лет умер актер Филип Боско
На широком экране актер появлялся в таких фильмах, как «Клуб первых жен», «Свадьба моего лучшего друга» и «Двое: Я и моя тень».
Обновлено в 11:34
Кино
Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году
Военная драма под названием "Т-34", которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году.
Обновлено в 11:11
Кино
Итоги уик-энда 30 ноября - 2 декабря в кинопрокате Прибалтики
В латвийском кинопрокате биографическая драма опустилась на третью строчку чарта (27 592 доллара при 31-процентном падении в пятый уик-энд, всего 378 735 долларов).
Обновлено в 15:42