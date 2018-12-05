Кино

Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2018 года
РЕН ТВ
вчера в 20:34

Американский институт киноискусства (AFI) составил список из 10 лучших фильмов 2018 года. Лидером рейтинга стала музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), главную роль в которой сыграла певица Леди Гага.
РЕН ТВвчера в 20:34

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Эксперты AFI определили лучшие фильмы и сериалы 2018 года

РЕН ТВ15:07

В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ru06:06

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

Народные новостивчера в 20:24

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известиявчера в 19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новостивчера в 19:30

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Lenta.ruвчера в 18:58

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАССвчера в 17:57

Названы 10 лучших фильмов 2018 года

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Кино

Михалкова расстроили кассовые сборы зарубежных фильмов

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что зарубежное кино собирает слишком много денег в российском прокате.
Обновлено в 20:01
Кино

Песня Киркорова «Цвет настроения – синий» стала хитом 2018 года

Обновлено в 17:39
Кино

Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт

Обновлено в 07:54
Кино

Режиссер Бекмамбетов рассказал о продолжении проекта «Елки»

"Елки последние" станут завершающим фильмом кинофраншизы, но сам бренд получит продолжение в сериале о жизни людей в канун Нового года и отдельном новогоднем телеканале, сообщил на пресс-конференции в среду кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
Обновлено в 20:12
Кино

Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019 года

Второй сезон сериала «Американские боги», основанный на книге Нила Геймана, выйдет 10 марта 2019 года, сообщает издание The Vulture.
Обновлено в 17:33
Кино

Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун

Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено в 17:20
Кино

Завершились съемки художественного фильма «Аватар 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об окончании съемочного процесса с основным актерским составом над картинами «Аватар 2» и «Аватар 3».На данный момент проходят съемки трюковых сцен.
Обновлено в 13:26
Кино

В ООН презентовали российский фестиваль фильмов о добровольцах «Лампа»

В честь Международного дня Добровольцев в Брюсселе, в Организации Объединенных наций, впервые был представлен международный кинофестиваль «Лампа».
Обновлено в 12:40
Кино

Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае

Обновлено в 16:11
Кино

Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»

Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
Обновлено в 09:31
Кино

Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»

Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Кино

В Архангельске пройдет II Международный кинофестиваль стран Арктики

С 6 по 9 декабря в Архангельске пройдет II Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN.
Обновлено в 16:21
Кино

В возрасте 88 лет умер актер Филип Боско

На широком экране актер появлялся в таких фильмах, как «Клуб первых жен», «Свадьба моего лучшего друга» и «Двое: Я и моя тень».
Обновлено в 11:34
Кино

Российский фильм «Т-34» не выйдет в 2018 году

Военная драма под названием "Т-34", которую снял режиссер Алексей Сидоров, не выйдет в прокат в 2018 году.
Обновлено в 11:11
Кино

Итоги уик-энда 30 ноября - 2 декабря в кинопрокате Прибалтики

В латвийском кинопрокате биографическая драма опустилась на третью строчку чарта (27 592 доллара при 31-процентном падении в пятый уик-энд, всего 378 735 долларов).
Обновлено в 15:42
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