Американский институт киноискусства (AFI) составил список из 10 лучших фильмов 2018 года. Лидером рейтинга стала музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), главную роль в которой сыграла певица Леди Гага.

Кино Кино Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.

Кино Кино Названы лучшие сериалы 2018 года Как ранее сообщали «Кубанские новости», американский журнал Time составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.

Кино Кино Тимур Бекмамбетов превратит кинофраншизу «Ёлки» в телесериал

Кино Кино Новый сезон «Американских богов» выпустят в марте 2019 года Премьера первого эпизода второго сезона «Американских богов» состоится 10 марта следующего года. Такие данные проводит издание The Vulture.

Кино Кино Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов» Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.

Кино Кино В Лос-Анджелесе назовут номинантов премии «Золотой глобус» Киноленты, выдвинутые на 76-ю премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award), которая по своей значимости уступает лишь "Оскару", будут названы в четверг на церемонии в Лос-Анджелесе.

Кино Кино Завершились съемки художественного фильма «Аватар 2» Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об окончании съемочного процесса с основным актерским составом над картинами «Аватар 2» и «Аватар 3».На данный момент проходят съемки трюковых сцен.

Кино Кино Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.

Кино Кино Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае

Кино Кино Фильмы Иркутского областного кинофонда отмечены на двух кинофестивалях Фильмы Иркутского областного кинофонда отмечены на двух кинофестивалях.

Кино Кино В Тюмень приедет режиссер сериалов «Физрук» и «Ольга» Режиссер сериалов «Физрук», «Ольга» Игорь Волошин встретится с тюменцами в «Медиаполисе» 7 декабря, сообщают организаторы.

Кино Кино Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры» Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.

Кино Кино Компания Netflix снимет продолжение сериала «Нарко»