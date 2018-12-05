Кино

Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2018 года
РЕН ТВ
04 декабря в 20:34

Американский институт киноискусства (AFI) составил список из 10 лучших фильмов 2018 года. Лидером рейтинга стала музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), главную роль в которой сыграла певица Леди Гага.
РЕН ТВ04 декабря в 20:34

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Эксперты AFI определили лучшие фильмы и сериалы 2018 года

РЕН ТВвчера в 15:07

В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Газета.Ruвчера в 06:06

Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»

Народные новости04 декабря в 20:24

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

Известия04 декабря в 19:53

Названы десять лучших фильмов 2018 года

РИА Новости04 декабря в 19:30

Объявлены десять лучших фильмов 2018 года

Lenta.ru04 декабря в 18:58

Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов года

ТАСС04 декабря в 17:57

Названы 10 лучших фильмов 2018 года

КП - Беларусьвчера в 01:56
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Кино

Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов

Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
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Кино

Названы лучшие сериалы 2018 года

Как ранее сообщали «Кубанские новости», американский журнал Time составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.
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Песня «Цвет настроения синий» Киркорова стала «Событием года»

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Тимур Бекмамбетов превратит кинофраншизу «Ёлки» в телесериал

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Новый сезон «Американских богов» выпустят в марте 2019 года

Премьера первого эпизода второго сезона «Американских богов» состоится 10 марта следующего года. Такие данные проводит издание The Vulture.
Обновлено в 00:39
Кино

Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»

Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
Обновлено вчера в 23:56
Кино

В Лос-Анджелесе назовут номинантов премии «Золотой глобус»

Киноленты, выдвинутые на 76-ю премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award), которая по своей значимости уступает лишь "Оскару", будут названы в четверг на церемонии в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 16:14
Кино

Завершились съемки художественного фильма «Аватар 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об окончании съемочного процесса с основным актерским составом над картинами «Аватар 2» и «Аватар 3».На данный момент проходят съемки трюковых сцен.
Обновлено вчера в 13:26
Кино

Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун

Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено вчера в 17:20
Кино

Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае

Обновлено вчера в 16:11
Кино

Фильмы Иркутского областного кинофонда отмечены на двух кинофестивалях

Фильмы Иркутского областного кинофонда отмечены на двух кинофестивалях.
Обновлено в 00:50
Кино

В Тюмень приедет режиссер сериалов «Физрук» и «Ольга»

Режиссер сериалов «Физрук», «Ольга» Игорь Волошин встретится с тюменцами в «Медиаполисе» 7 декабря, сообщают организаторы.
Обновлено вчера в 23:38
Кино

Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»

Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
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Компания Netflix снимет продолжение сериала «Нарко»

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Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт

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