Кино
Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2018 года
Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2018 годаРЕН ТВ04 декабря в 20:34
Американский институт киноискусства (AFI) составил список из 10 лучших фильмов 2018 года. Лидером рейтинга стала музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), главную роль в которой сыграла певица Леди Гага.
РЕН ТВ04 декабря в 20:34
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Десять лучших фильмов 2018 года возглавила драма «Звезда родилась»
Народные новости04 декабря в 20:24
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Кино
Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов
Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 00:43
Кино
Названы лучшие сериалы 2018 года
Как ранее сообщали «Кубанские новости», американский журнал Time составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.
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Кино
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Обновлено в 00:14
Кино
Тимур Бекмамбетов превратит кинофраншизу «Ёлки» в телесериал
Обновлено в 00:04
Кино
Новый сезон «Американских богов» выпустят в марте 2019 года
Премьера первого эпизода второго сезона «Американских богов» состоится 10 марта следующего года. Такие данные проводит издание The Vulture.
Обновлено в 00:39
Кино
Вышел мрачный трейлер мультфильма «Обитатели холмов»
Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.
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Кино
В Лос-Анджелесе назовут номинантов премии «Золотой глобус»
Киноленты, выдвинутые на 76-ю премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award), которая по своей значимости уступает лишь "Оскару", будут названы в четверг на церемонии в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 16:14
Кино
Завершились съемки художественного фильма «Аватар 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил об окончании съемочного процесса с основным актерским составом над картинами «Аватар 2» и «Аватар 3».На данный момент проходят съемки трюковых сцен.
Обновлено вчера в 13:26
Кино
Объявлен режиссер экранизации «Круэллы» с Эммой Стоун
Сюжет экранизации будет посвящен главной злодейке истории про далматинцев – Круэлле де Виль, которую сыграет оскароносная Эмма Стоун.
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Индийский Болливуд договорился о рекордном 3D-кинопрокате в Китае
Обновлено вчера в 16:11
Кино
Фильмы Иркутского областного кинофонда отмечены на двух кинофестивалях
Фильмы Иркутского областного кинофонда отмечены на двух кинофестивалях.
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Кино
В Тюмень приедет режиссер сериалов «Физрук» и «Ольга»
Режиссер сериалов «Физрук», «Ольга» Игорь Волошин встретится с тюменцами в «Медиаполисе» 7 декабря, сообщают организаторы.
Обновлено вчера в 23:38
Кино
Режиссер «Дивергента 2» снимет фильм о Змеином глазе из «Броска кобры»
Фильм "Бросок кобры 2", в котором ключевые роли исполнили Чаннинг Татум, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон, Эдрианн Палики, Рэй Стивенсон, РЗА, Арнольд Вослоу, Уолтон Гоггинс, Джонатан Прайс и другие актеры, был успешен в прокате, собрав около 400 миллионов долларов при бюджете в 130 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 13:47
Кино
Компания Netflix снимет продолжение сериала «Нарко»
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Ведущим церемонии «Оскар» станет комик Кевин Харт
Обновлено вчера в 20:24