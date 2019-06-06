Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedianРидус вчера в 23:00

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей. Иск был подан из-за якобы допущенного им нарушения объемов цитирования фильма «За гранью реальности».
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с чего всё началось

Kinodanz готова на мировое соглашение с Badcomedian

Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал. О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня.
Коммерсантъвчера в 14:22

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BadComedian назвал ложью заявление кинокомпании об отказе пойти на мировую

Lenta.ru06:21

У него просмотров больше, чем у фильмов. Продюсер – об иске к BadComedian

Аргументы и Факты07:41

Кинокомпания «Киноданс» готова пойти на мировое соглашение с блогером Евгением Баженовым

Эхо Москвывчера в 15:59

Блогер BadComedian не получал предложение от Kinodanz о досудебном урегулировании спора

ТАСС03:48

Кинокомпания Kinodanz готова к мировому соглашению с Badcomedian

Коммерсантъвчера в 19:36

Подавшая в суд на BadComedian компания выразила готовность к мировому соглашению

Дождьвчера в 16:36

Блогер BadComedian: Студия Kinodanz наглым образом врет, мировую они не предлагали

Фонтанка.Ру04:26
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Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Общество

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о предстоящей операции

Вадим Горжанкин, пиар-директор музыкального продюсера Бари Алибасова, опроверг информацию о подготовке композитора к операции.
Обновлено в 04:26
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Экономика

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay

Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.
Обновлено в 07:33
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Собчак сравнила некоторых людей с дворовыми собаками

Телеведущая Ксения Собчак дала оценку людям, «поливающим грязью» тех, кто «когда-то был для них близок».
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Над Черным морем вели разведку американский самолет и беспилотник

Стало известно, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет над акваторией Черного моря.
Обновлено 04 июня в 21:43
Политика

Караван мигрантов остановлен в Мексике

Караваны из стран Центральной Америки начали двигаться в США через Мексику осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 18:52
Кино

Джулия Робертс рассказала, каким должен был быть финал «Красотки»

Актриса Джулия Робертс в одном из своих интервью рассказала, каким задумывался финал фильма «Красотка», где она сыграла главную роль.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Технологии

SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ

Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе разбомбили южную часть Идлиба

Обновлено в 07:49
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

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Происшествия

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На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
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Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
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BadComedian
российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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За гранью реальности
Фильм, 2018 (12+)
Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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