Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedianРидус вчера в 23:00
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей. Иск был подан из-за якобы допущенного им нарушения объемов цитирования фильма «За гранью реальности».
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с чего всё началось
Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал. О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня.Коммерсантъвчера в 14:22
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Кинокомпания «Киноданс» готова пойти на мировое соглашение с блогером Евгением Баженовым
Эхо Москвывчера в 15:59
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