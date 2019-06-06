Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedianРидус вчера в 23:00

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей. Иск был подан из-за якобы допущенного им нарушения объемов цитирования фильма «За гранью реальности».
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с чего всё началось

Kinodanz готова на мировое соглашение с Badcomedian

Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал. О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня.
Коммерсантъвчера в 14:22

Подробнее о событии

Блогер BadComedian: Студия Kinodanz наглым образом врет, мировую они не предлагали

Фонтанка.Ру04:26

Подавшая в суд на BadComedian компания выразила готовность к мировому соглашению

Дождьвчера в 16:36

Продюсер Kinodanz объяснил причины иска к блогеру BadComedian

РБКвчера в 19:23

Кинокомпания Kinodanz готова к мировому соглашению с Badcomedian

Коммерсантъвчера в 19:36

Блогер BadComedian не получал предложение от Kinodanz о досудебном урегулировании спора

ТАСС03:48

Кинокомпания «Киноданс» готова пойти на мировое соглашение с блогером Евгением Баженовым

Эхо Москвывчера в 15:59

Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение

Взгляд.рувчера в 14:52
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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Хоккей

СКА подписал хоккеиста НХЛ Лехтеря

Хоккейный клуб СКА подписал игрока "Фладельфии" Йори Лехтеря. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.
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Происшествия

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ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
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Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza

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Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

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Космос

Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
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Происшествия

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Политика

Назарбаев объяснил свою отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании сената парламента республики объяснил, почему принял решение об отставке.
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Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении машины с домом в Иваново

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В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
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В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
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Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
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Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

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Экономика

Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.
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Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Папа Римский встретится с Путиным

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Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
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Голодец заявила, что каждый россиянин должен путешествовать раз в год

Зампред правительства Ольга Голодец заявила, что каждый россиянин в ближайшее время должен получить возможность раз в год отправиться в туристическую поездку.
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Морозов с 1994 года работал в ФСО.
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Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

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BadComedian
российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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