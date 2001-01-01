Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedianVSE42 Новости вчера в 20:21
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
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с чего всё началось
Условий соглашения, которые устроили бы компанию, он не назвал. О том, что Kinodanz в январе 2019 года подала иск на 1 млн руб. против видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, сам блогер сообщил в своем YouTube-канале 3 июня.Коммерсантъвчера в 14:22
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Кинокомпания «Киноданс» готова пойти на мировое соглашение с блогером Евгением Баженовым
Эхо Москвывчера в 15:59
Кинокомпания KD Studios готова обсудить условия мирного соглашения с BadComedian
Life.ruвчера в 15:59
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