Общество
Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedianТАСС 09:51
Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Прекратить производство в связи с отказом от иска", - огласила решение судья.
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Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, BadComedian, передает корреспондент RNS из зала суда.Rambler News Service09:46
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Мировое соглашение между блогером BadComedian и Kinodanz утвердил суд в Красногорске
Агентство Москва09:55
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Культура
Шахназаров предложил Минкульту поддержать дубляж российских фильмов
Интернет является одной из лучших площадок для продвижения российского кино за рубеж, картины желательно дублировать хотя бы на английский язык - для этого в Минкультуры можно создать специальную программу, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
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Медведев встретится с премьером Франции
Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
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Обновлено в 12:27
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Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
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Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
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Авто
Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей
Обновлено в 09:51
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
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Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
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Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
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Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Технологии
МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда
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Обновлено в 12:35
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Политика
Козак рассказал о разморозке отношений России и Молдавии
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что в отношениях Москвы и Кишинёва накопилось много проблем, но началось потепление.
Обновлено в 10:20
Футбол
Глушаков ищет работу через Инстаграм
Обновлено в 07:26
Авто
На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP
Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Финансы
Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий
Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
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Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
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Хоккей
Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто»
Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».
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Происшествия
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
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Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Общество
Испанскую графиню приговорили к тюрьме за присвоение картины ван Дейка
Суд в Мадриде приговорил к двум годам лишения свободы Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья за незаконное присвоение картины фламандского живописца Антониса ван Дейка.
Обновлено в 12:27
Политика
Противник Эрдогана вновь победил в Стамбуле
На повторных выборах в Стамбуле кандидат от АКР, бывший премьер-министр Бинали Йилдырым набрал 45% голосов, а его соперник Экрем Имамоглу, представляющий ряд оппозиционных партий, включая Республиканскую народную партию (СНР), получил почти на 10 процентов больше – 54%.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек
Грабителя, как утверждается, задержали, но отпустили под подписку о невыезде, после чего он продолжил совершать преступление.
Обновлено в 12:38