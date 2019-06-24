Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedianТАСС 09:51

Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, BadComedian, передает корреспондент RNS из зала суда.

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Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Прекратить производство в связи с отказом от иска", - огласила решение судья.

Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian

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