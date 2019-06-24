Общество

Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedianТАСС 09:51

Красногорский суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов) на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Прекратить производство в связи с отказом от иска", - огласила решение судья.
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Суд прекратил дело против BadComedian

Красногорский районный суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову, BadComedian, передает корреспондент RNS из зала суда.
Rambler News Service09:46

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Компания Kinodanz отказалась от претензий к BadСomedian на миллион рублей

Интерфакс11:02

Kinodanz отказалась от иска на 1 млн рублей к BadComedian

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Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

РИА Новости10:01

Мировое соглашение между блогером BadComedian и Kinodanz утвердил суд в Красногорске

Агентство Москва09:55

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Дождь09:54

Суд прекратил дело против BadComedian

Rambler News Service09:46

Kinodanz отказался от иска на миллион рублей к BadComedian

Life.ru10:07
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Культура

Шахназаров предложил Минкульту поддержать дубляж российских фильмов

Интернет является одной из лучших площадок для продвижения российского кино за рубеж, картины желательно дублировать хотя бы на английский язык - для этого в Минкультуры можно создать специальную программу, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
Обновлено в 12:56
Политика

Медведев встретится с премьером Франции

Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Политика

Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Спорт

Экс-глава ИААФ Диак предстанет перед судом

Дело бывшего главы ИААФ Ламина Диака передано в суд, сообщает AP.
Обновлено в 09:33
Авто

Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей

Обновлено в 09:51
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено в 12:44
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес

Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Технологии

МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда

Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено в 12:15
Политика

Козак рассказал о разморозке отношений России и Молдавии

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что в отношениях Москвы и Кишинёва накопилось много проблем, но началось потепление.
Обновлено в 10:20
Футбол

Глушаков ищет работу через Инстаграм

Обновлено в 07:26
Авто

На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP

Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Финансы

Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий

Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 11:58
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправили малолетних детей в лагерь

Обновлено в 09:00
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Хоккей

Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто»

Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».
Обновлено в 12:38
Происшествия

В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек

Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Общество

Испанскую графиню приговорили к тюрьме за присвоение картины ван Дейка

Суд в Мадриде приговорил к двум годам лишения свободы Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья за незаконное присвоение картины фламандского живописца Антониса ван Дейка.
Обновлено в 12:27
Политика

Противник Эрдогана вновь победил в Стамбуле

На повторных выборах в Стамбуле кандидат от АКР, бывший премьер-министр Бинали Йилдырым набрал 45% голосов, а его соперник Экрем Имамоглу, представляющий ряд оппозиционных партий, включая Республиканскую народную партию (СНР), получил почти на 10 процентов больше – 54%.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек

Грабителя, как утверждается, задержали, но отпустили под подписку о невыезде, после чего он продолжил совершать преступление.
Обновлено в 12:38
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BadComedian
российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. BadComedian - псевдоним Евгения Баженова и название его основного канала на YouTube.
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За гранью реальности
Фильм, 2018 (12+)
Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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