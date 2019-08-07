Кино

Кино про кино. 5 причин увидеть новый фильм Квентина ТарантиноАлтапресс 06 августа в 20:02

Сюжет: какой-то нетипичный Квентин Тарантино много лет вынашивал идею сделать «кино про кино» и говорил, что очень хочет показать в нем Лос-Анджелес своей юности. Поэтому в основу сюжета его новой картины вошли события, произошедшие на закате «золотого века» Голливуда.
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Без спойлеров: в кино выходит новый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде»

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Кино про кино. 5 причин увидеть новый фильм Квентина Тарантино

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