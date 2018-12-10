Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признался, что завершит карьеру профессионального футболиста, если получит очередную травму, сообщает TF1. 22-летний французский хавбек дважды получал серьезные повреждения. Спортсмен травмировал лодыжку и колено.

Кингсли Коман: «Завершу карьеру, если снова получу травму»

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