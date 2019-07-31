Футбол
Кин отказал «Арсеналу» из-за ЭмериЕвро-футбол.ру 01:18
Нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин не перейдет в лондонский "Арсенал", утверждает Daily Mail. 19-летний футболист отказался от трансфера в стан "канониров" после беседы с главным тренером команды Унаи Эмери. Испанский специалист не гарантировал ему место в составе, что не устроило игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Форвард «Юве» Мойзе Кин отказал «Арсеналу». Эмери не гарантировал ему место в основе
Sports.ruвчера в 17:32
Форвард «Ювентуса» Кин отказался переходить в «Арсенал» после общения с Эмери
Sport24.ruвчера в 18:50
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.
Обновлено в 06:12
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Общество
Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду
Уникальный образец старинного паркового павильона в Нескучном саду ждет реставрация. К работам приступят в ближайшее время.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Пьяный актер вырвал дверь московского такси
Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси.
Обновлено в 05:48
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В Рыбинске спущен на воду третий «Грачонок» для охраны Крымского моста
Сегодня в Рыбинске на воду спустили третий "Грачонок" для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Экономика
С 1 августа пенсионерам прибавят пенсию
Пенсионным фондом России 1 августа будет произведена корректировка размеров страховых пенсий.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта
В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Общество
Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД на своем сайте опубликовала интерактивную карту со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 06:39
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Общество
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири
Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Пожар в автосервисе на севере Москвы потушен
Возгорание в автосервисе на севере столицы ликвидировано, сообщает Агентство "Москва". Информации о пострадавших не поступало.
Обновлено в 06:39
Кино
По пьесе «Человек из Подольска» снимут дебютный фильм
Что вполне соответствует мировым трендам. Среди представленного выделяется экранизация пьесы "Человек из Подольска".
Обновлено в 05:33
Технологии
X5 выбрала победителей конкурса стартапов в Израиле
X5 Retail Group подвела итоги конкурса стартапов X5 Retail-Tech Challenge, который проводился совместно с Торгово-Промышленной палатой Израиля-России (IRCC).
Обновлено в 04:52