Футбол

Кин отказал «Арсеналу» из-за ЭмериЕвро-футбол.ру 01:18

Нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин не перейдет в лондонский "Арсенал", утверждает Daily Mail. 19-летний футболист отказался от трансфера в стан "канониров" после беседы с главным тренером команды Унаи Эмери. Испанский специалист не гарантировал ему место в составе, что не устроило игрока.
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Кин отказал «Арсеналу» в пользу «Эвертона»

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Кин не перешёл в «Арсенал» из-за Эмери

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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
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