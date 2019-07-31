Футбол

Кин отказал «Арсеналу» из-за ЭмериЕвро-футбол.ру 01:18

Нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин не перейдет в лондонский "Арсенал", утверждает Daily Mail. 19-летний футболист отказался от трансфера в стан "канониров" после беседы с главным тренером команды Унаи Эмери. Испанский специалист не гарантировал ему место в составе, что не устроило игрока.
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