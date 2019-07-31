Нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин не перейдет в лондонский "Арсенал", утверждает Daily Mail. 19-летний футболист отказался от трансфера в стан "канониров" после беседы с главным тренером команды Унаи Эмери. Испанский специалист не гарантировал ему место в составе, что не устроило игрока.

Политика Трамп пообещал разузнать о госпитализации Навального Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о госпитализации блогера Алексея Навального, которого 29 июля доставили из спецприемника в московскую больницу с сильным приступом аллергии.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).

Политика Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.

Технологии «Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).

Футбол Капитан «Фенербахче» почти покинул поле из-за болельщиков Полузащитник "Фенербахче" и сборной Марокко Набиль Дирар был близок к уходу с поля из-за обструкции болельщиков, сообщает "Спорт-Экспресс".

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Шоу-бизнес Максим Виторган в парике стал копией Андрея Малахова На фотографии Максим потягивает напиток через трубочку. При этом на нем черные солнцезащитные очки и черный парик с длинными волосами.

Происшествия Сильное землетрясение произошло на Крите Мощное землетрясение произошло на греческом острове Крит. Магнитуда подземных толчков составила 5,2, пишет газета Kathimerini.

Общество В России назвали самые похищаемые в магазинах товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

Энергетика Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин закон Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Здоровье Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.

Армия и оружие Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Общество Иркутский губернатор раскритиковал слова о «новом Чернобыле» Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление о «новом Чернобыле» в регионе из-за отходов предприятия «Усольехимпром».

Общество Утвержден список потенциально опасных собак Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.

Интернет В России представлена альтернатива зарубежным приложениям Оказалось, что в стране широко представлена альтернатива зарубежным приложениям.