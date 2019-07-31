Футбол
Кин не перешёл в «Арсенал» из-за ЭмериЧемпионат вчера в 23:54
Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин отклонил предложение о переходе в «Арсенала», потому что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери не гарантировал ему место в стартовом составе, сообщает Daily Mail.
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Форвард «Юве» Мойзе Кин отказал «Арсеналу». Эмери не гарантировал ему место в основе
Sports.ruвчера в 17:32
Форвард «Ювентуса» Кин отказался переходить в «Арсенал» после общения с Эмери
Sport24.ruвчера в 18:50
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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