Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин отклонил предложение о переходе в «Арсенала», потому что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери не гарантировал ему место в стартовом составе, сообщает Daily Mail.

Кин не перешёл в «Арсенал» из-за Эмери

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