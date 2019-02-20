Футбол

«Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничьюСвободная Пресса 17:03

Ливерпуль — Бавария
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Энфилд»
28′
Джошуа Киммих
Джордан Хендерсон
55′
Наби Кейта
Джеймс Милнер
76′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
76′
81′
Кингсли Коман
Франк Рибери
88′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
90′+1′
Серж Гнабри
Рафинья
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» дома сыграл вничью с мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась со счётом 0:0. Команды демонстрировали зрелищный атакующий футбол, но игрокам линии атаки не хватало точности в завершающей стадии.
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