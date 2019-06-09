Политика
Ким Чен Ына заподозрили в казнях пираньямиРЕН ТВ 18:42
В СМИ появилась информация, о том лидер КНДР Ким Чен Ын казнил одного из генералов, бросив его в аквариум с пираньями, Как сообщает Daily Star со ссылкой на источник, подчиненный якобы готовил переворот, о котором узнал Ким Чен Ын и обвинил его в измене.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
Финансы
Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность
Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова
Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 18:14
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено в 20:02
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
ПФР реализует технологию автоматического определения бедных
Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости председатель ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено в 15:21
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Политика
МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии
Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
Обновлено в 18:55
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Политика
Прямая линия с Путиным состоится 20 июня
В прошлом году прямую линию провели 7 июня в Гостином дворе.
Обновлено в 01:17
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 17:24
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Происшествия
В Бурятии нашли второго члена экипажа самолёта Ан-2
Обновлено в 10:53
Транспорт
Перевозчикам Читы пообещали усилить контроль за соблюдением ПДД
Ужесточить рейдовый контроль за соблюдением водителями маршрутных такси Правил дорожного движения, в частности, остановок по требованию, поручил 10 июня на планерном совещании и. о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников.
Обновлено в 20:15