Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньямиГазета.Ru 13:56
Глава КНДР Ким Чен Ын казнил виновного генерала, приказав бросить его в аквариум к пираньям, сообщает Daily Star со ссылкой на источники.
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Авто
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В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
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Контекст НПФ "Открытие" из-за регуляторных требований передаст 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) на баланс другой структуры в группе, оставив себе 10% акций, сообщил глава группы Михаил Задорнов в рамках ПМЭФ.
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Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
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Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
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Число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Кости в нагрузку. Не хамон запрещают, а сосиски за четыре евро
Чиновники говорят, что мы будем жить, как во Франции или Финляндии, где мясо и молоко разворачивают на границе.
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РБК, «Ведомости» и «Коммерсант» вышли с единой первой полосой в поддержку Голунова
Крупнейшие российские деловые газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК вышли в понедельник, 10 июня, с одинаковой первой полосой, посвященной резонансному делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 18:40
Общество
Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России
Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
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Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников
Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
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Самолет разбился в Португалии, есть погибшие
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Новейший лазер для коррекции зрения поступил на Сахалин
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Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
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Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
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Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
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Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
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