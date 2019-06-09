Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньямиГазета.Ru 13:56

Глава КНДР Ким Чен Ын казнил виновного генерала, приказав бросить его в аквариум к пираньям, сообщает Daily Star со ссылкой на источники.
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