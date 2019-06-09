Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньямиГазета.Ru 13:56
Глава КНДР Ким Чен Ын казнил виновного генерала, приказав бросить его в аквариум к пираньям, сообщает Daily Star со ссылкой на источники.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
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Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
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Суд рассмотрит кассацию НПФ «Будущее» по иску к банку «Траст» на 12,6 млрд руб
Арбитражный суд Московского округа в понедельник рассмотрит кассационную жалобу негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с банка "Траст" около 12,6 миллиарда рублей убытков, причиненных невыкупом принадлежащих истцу акций банка "ФК Открытие".
Обновлено в 17:25
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
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Обновлено в 13:58
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Жена Тарасова выложила фото со свекровью
Жена Тарасова выложила фото со свекровью Недавно Анастасия Тарасова вместе с супругом, его матерью и дочерью от первого брака отправилась в Турцию.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении
Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
Обновлено в 12:16
Политика
Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла
Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
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Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Политика
Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации»
В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Молдавии и призвали власти страны не допустить вмешательства внешних сил, целью которых является реализация «российского сценария федерализации».
Обновлено в 18:03
Политика
Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Обновлено в 17:03
Футбол
Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»
Обновлено в 10:32
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Культура
Ведущие мультипликаторы России представят свои работы на крупнейшем кинорынке во Франции
Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International animation film market) во французском городе Анси.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Выпавшую с 9-го этажа в Оренбурге 30-летнюю женщину спасло дерево
В Оренбурге с 9-го этажа выпала местная жительница. Женщина повисла на дереве, откуда ее сняли спасатели.
Обновлено в 16:22
Футбол
«Реал» может представить Азара без номера
По информации журналиста Кристофа Террера, Азар хотел бы взять 10-й номер, под которым он выступал в «Челси», но в «Реале» этот номер занят Лукой Модричем.
Обновлено в 11:41
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Общество
Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля
По словам Канингема, соседи Скрипалей опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории отравления в Солсбери и превратят его в гостиницу.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15