Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньямиГазета.Ru 13:56

Глава КНДР Ким Чен Ын казнил виновного генерала, приказав бросить его в аквариум к пираньям, сообщает Daily Star со ссылкой на источники.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Гаджеты Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.

Экономика Суд рассмотрит кассацию НПФ «Будущее» по иску к банку «Траст» на 12,6 млрд руб Арбитражный суд Московского округа в понедельник рассмотрит кассационную жалобу негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с банка "Траст" около 12,6 миллиарда рублей убытков, причиненных невыкупом принадлежащих истцу акций банка "ФК Открытие".

Общество Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Общество Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.

Шоу-бизнес Жена Тарасова выложила фото со свекровью Жена Тарасова выложила фото со свекровью Недавно Анастасия Тарасова вместе с супругом, его матерью и дочерью от первого брака отправилась в Турцию.

Армия и оружие Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.

Политика Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал цель широкого освещения в СМИ дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Шоу-бизнес Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.

Политика Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации» В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Молдавии и призвали власти страны не допустить вмешательства внешних сил, целью которых является реализация «российского сценария федерализации».

Политика Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.

Политика Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом» «В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.

Культура Ведущие мультипликаторы России представят свои работы на крупнейшем кинорынке во Франции Ведущие российские киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА, International animation film market) во французском городе Анси.

Происшествия Выпавшую с 9-го этажа в Оренбурге 30-летнюю женщину спасло дерево В Оренбурге с 9-го этажа выпала местная жительница. Женщина повисла на дереве, откуда ее сняли спасатели.

Футбол «Реал» может представить Азара без номера По информации журналиста Кристофа Террера, Азар хотел бы взять 10-й номер, под которым он выступал в «Челси», но в «Реале» этот номер занят Лукой Модричем.

Общество Власти Солсбери решили выкупить дом Скрипаля По словам Канингема, соседи Скрипалей опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории отравления в Солсбери и превратят его в гостиницу.

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.