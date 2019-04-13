Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с ТрампомГазета.Ru 18:31
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По его словам, его отношения Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на провал прошлой встречи в Ханое.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в здание суда
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски
Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
Поклонники Ирины Аллегровой устроили в соцсетях перепалку после ее выступления в Краснодаре.
Обновлено вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Общество
Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ
Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.
Обновлено в 23:02
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Татьяна Навка растит свою дочь балериной
Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.
Обновлено в 08:43
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Министерство обороны Украины вводит новую медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится медаль "За ранение".
Обновлено в 13:30
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» во втором матче серии плей-офф НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 одержал победу над "Питтсбургом" во втором домашнем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:31
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Здоровье
В Дагестане остается напряженной эпидситуация с корью
С начала года зарегистрировано более 100 случая кори.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 23:30
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено в 11:20
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Финансы
Греция намерена досрочно погасить половину долга перед МВФ
Правительство Греции намерено заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном погашении около половины суммы кредитов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МВФ.
Обновлено в 22:53
Политика
Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США
Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.
Обновлено в 23:18
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59