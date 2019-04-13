Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Финансы Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.

Армия и оружие WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Единоборства Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.

Наука Бактерии микрофлоры постоянно воруют ДНК друг у друга, выяснили ученые Микробы, живущие в кишечнике человека и других млекопитающих, необычайно часто меняются друг с другом целыми сегментами ДНК, причем чаще всего эти обмены происходят между бактериями, живущими в разных частях тела.

Политика Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.

Происшествия Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Экономика Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.

Спорт Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.

Происшествия Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.

Хоккей «Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Армия и оружие Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Политика Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.