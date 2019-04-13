Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии
В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:33
Единоборства
Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе
Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Наука
Живучий грибок-убийца атакует больницы по всему миру
Речь идет о грибке Candida auris.
Обновлено 10 апреля в 10:30
Наука
Бактерии микрофлоры постоянно воруют ДНК друг у друга, выяснили ученые
Микробы, живущие в кишечнике человека и других млекопитающих, необычайно часто меняются друг с другом целыми сегментами ДНК, причем чаще всего эти обмены происходят между бактериями, живущими в разных частях тела.
Обновлено 11 апреля в 05:49
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Барнаульцы пригнали «Урал», чтобы не дать «Кинзе и мяте» поставить летнюю веранду
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено вчера в 15:38
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено вчера в 10:25
Автоспорт
Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й
Обновлено в 00:15
Происшествия
В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия
Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве
В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 05:52
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа
Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0
"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 08:08