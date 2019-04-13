Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Ким Чен Ын предложил провести третью встречу с Трампом

Взгляд.рувчера в 18:37

Ким Чен Ын дал Трампу срок до конца года изменить подход к переговорам

Коммерсантъвчера в 19:35

Лидер КНДР заявил о готовности к новому раунду переговоров с США

Известиявчера в 20:00

Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

ТАССвчера в 18:48

Ким Чен Ын установил Штатам дедлайн по переговорам о денуклеаризации

РБКвчера в 20:42

Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

Газета.Ruвчера в 18:31

Ким Чен Ын призвал США до конца года изменить позицию по переговорам

RT на русскомвчера в 19:16
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Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Падение кранов во время работ в турецком доке сняли на видео

Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.
Обновлено в 05:49
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.
Обновлено в 08:44
Кино

Вышел первый тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Общество

Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Общество

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Автоспорт

Хэмилтон опроверг слова Ферстаппена о «неписаном правиле» квалификации

Обновлено в 08:13
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Футбол

Дани Алвес может вернуться в «Севилью»

Защитник ПСЖ Дани Алвес получил предложение о смене клубной прописки. Как сообщает L'Equipe, игрок может вернуться этим летом в Севилью.
Обновлено в 06:51
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»

Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Экономика

Из «Газпрома» ушёл Кирилл Селезнёв

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Обновлено вчера в 21:02
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