Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Происшествия Падение кранов во время работ в турецком доке сняли на видео Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.

Музыка Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Происшествия Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.

Кино Вышел первый тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".

Происшествия Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Общество Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Происшествия Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.

Футбол Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.

Общество Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.

Спорт Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.

Футбол Дани Алвес может вернуться в «Севилью» Защитник ПСЖ Дани Алвес получил предложение о смене клубной прописки. Как сообщает L'Equipe, игрок может вернуться этим летом в Севилью.

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб» Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.

Происшествия Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы «По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.

Футбол ЦСКА — Оренбург 2:3 Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.