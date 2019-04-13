Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Падение кранов во время работ в турецком доке сняли на видео
Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.
Обновлено в 05:49
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Раскрыты условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Тюрьма строгого режима Белмарш, где в настоящее время находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, используется властями Великобритании для содержания подозреваемых в терроризме.
Обновлено в 08:44
Кино
Вышел первый тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Общество
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Футбол
Дани Алвес может вернуться в «Севилью»
Защитник ПСЖ Дани Алвес получил предложение о смене клубной прописки. Как сообщает L'Equipe, игрок может вернуться этим летом в Севилью.
Обновлено в 06:51
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»
Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ
Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Экономика
Из «Газпрома» ушёл Кирилл Селезнёв
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Обновлено вчера в 21:02