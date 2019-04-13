Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика
Клинцевич ответил на слова Помпео о вмешательстве в дела Венесуэлы
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео по российско-венесуэльским отношениям, отметив, что Россия сотрудничает с законно избранной властью в Венесуэле в рамках норм международного права.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:41
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Общество
Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей
Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Эксперты предупредили об угрозе бытовой химии здоровью людей
Чрезмерное использование химических средств, входящих в широкую группу товаров бытовой химии, чревато загрязнением окружающей среды и может представлять угрозу для здоровья людей.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Общество
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Единоборства
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Тюмени началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Кварталы реновации станут примером качественной городской среды
В московских кварталах, охваченных программой реновации, проектировщики предусмотрели создание социально ориентированной среды.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Наука
Останки древних людей нового вида нашли на Филиппинах
Ученые нашли на Филиппинах останки трех особей, которые могут принадлежать неизвестному виду человека.
Обновлено 11 апреля в 02:57
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещания Петра Порошенко быстро добиться завершения войны в Донбассе в случае своего переизбрания на пост президента Украины.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море
В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в котором принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Сенатор от Липецкой области Олег Королев за год «обеднел» в три раза
Новый сенатор, бывший глава Липецкой области Олег Королев, задекларировал доход в 4 миллиона 677 тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 04:33