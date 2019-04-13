Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

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