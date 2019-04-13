Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Общество
Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ
Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры.
Обновлено в 02:07
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Режиссер Оливер Стоун отреагировал на арест Ассанжа
Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного 11 апреля в Лондоне, борцом за правду.
Обновлено в 00:39
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 13:15
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Футбол
Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом
Обновлено вчера в 05:44
Кино
В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Назван ТОП-3 лучших универсалов в России в 2019 году
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-3 лучших универсалов по соотношению «цена-качество» в 2019 году.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Малкин не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии с «Айлендерс»
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
Назван сенатор с самым большим доходом в 2018 году
Самый высокий доход в 2018 году среди членов Совета Федерации был зафиксирован у сенатора от Камчатки Валерия Пономарёва, который заработал более 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Зеленский встретился с Макроном
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Хоккей
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35
Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Гаджеты
Компания Huawei отправила свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу
Китайская компания Huawei отправила свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу на высоту 28 километров и проверила работоспособность устройства.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Обстановка в стране не позволила Блохину перейти в «Реал» в 1982 году
Еще говорили о желании "Нью-Йорк Космоса" . Конкретное предложение поступило позже, в 1982-м году, тогда "Реал" предлагал $4 миллиона.
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Появилось первое изображение пикапа LADA Granta Cross
Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено вчера в 18:06