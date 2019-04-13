Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с ТрампомRT на русском вчера в 18:14

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Ким Чен Ын установил Штатам дедлайн по переговорам о денуклеаризации

РБКвчера в 20:42

Ким Чен Ын дал Трампу срок до конца года изменить подход к переговорам

Коммерсантъвчера в 19:35

Лидер КНДР заявил о готовности к новому раунду переговоров с США

Известиявчера в 20:00

Ким Чен Ын заявил о готовности провести третий саммит с Трампом

ТАССвчера в 18:48

Ким Чен Ын предложил провести третью встречу с Трампом

Взгляд.рувчера в 18:37

Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

Газета.Ruвчера в 18:31

Ким Чен Ын призвал США до конца года изменить позицию по переговорам

RT на русскомвчера в 19:16
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия

В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

Обновлено в 03:15
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Футбол

Тульский «Арсенал» принимает «Урал»

Обновлено в 03:31
Происшествия

В украинской полиции заявили о взрыве возле посольства России в Киеве

Украинская Национальная полиция сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
Обновлено в 05:36
Спорт

Российские фигуристы потеряли шансы на победу в командном Кубке мира

Сборная России по фигурному катанию лишилась шансов занять первое место в общем зачете командного Кубка мира в японской Фукуоке, передает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено 11 апреля в 18:43
Хоккей

НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт

НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:41
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Общество

87 тысяч в месяц и квартира: как Сечин высасывает кадры из Петербурга для верфи на Дальнем Востоке

Верфи Северной столицы пытаются удержать сотрудников.
Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал одиннадцатым

Обновлено в 04:36
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Общество

Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Футбол

Базелюк принес «СКА-Хабаровск» победу над «Спартаком-2»

Обновлено в 05:04
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Общество

В Москве в воскресенье пройдет снег

Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ

В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
Обновлено в 05:14
Кино

В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие

В Китае начались испытания боевого корабельного лазера

Обновлено вчера в 08:34
Футбол

«Барселона» отложила трансфер Йовича

"Барселона" временно вышла из гонки за нападающим "Айнтрахта" Лукой Йовичем, информирует Marca.
Обновлено в 05:17
Политика

Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Общество

Комплект для разгона демонстраций создали для росгвардейцев

«Созданы опытные образцы с улучшенными массогабаритными характеристиками и сниженным энергопотреблением», — добавили в пресс-службе.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Экономика

UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн

Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
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