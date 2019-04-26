Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в РоссиюРоссийская газета 03:16
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею. Перед отъездом северокорейский лидер обещал губернатору Приморья Олегу Кожемяко вернуться в Россию. Ким Чен Ын подъехал к вокзалу на своем лимузине.
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Ким Чен Ын и «Спящая красавица»: чем займется глава КНДР в свой последний день во Владивостоке
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