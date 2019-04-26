Ким Чен Ын завершил свой визит в РоссиюРоссийская газета 03:16

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею. Перед отъездом северокорейский лидер обещал губернатору Приморья Олегу Кожемяко вернуться в Россию. Ким Чен Ын подъехал к вокзалу на своем лимузине.

Общество Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Происшествия Семилетняя девочка упала в реку и утонула в Саратовской области Прокуратура начала проверку по факту гибели семилетней девочки в Саратовской области. По предварительным данным, она упала в реку и утонула.

Происшествия В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Политика Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.

Путешествия Крым рассчитывает на 7 млн туристов в 2019 году В первом квартале 2019 года в Крыму, как сообщил Волченко, отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.

Политика В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.

Космос В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.

Политика Зеленский проверит закон о языке на соответствие Конституции Проверить закон об исключительности использования украинского языка, принятый парламентом страны 25 апреля, на соответствие Конституции и интересам украинцев, пообещал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.

Политика Украина остановила транзит российской нефти Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Футбол «ПСЖ» готовит предложение по трансферу де Хеа Владельцы "ПСЖ" заинтересованы в приобретении испанского вратаря Давида де Хеа, выступающего за "Манчестер Юнайтед".

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Происшествия Вылетевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в Красноярск Известно, что вылет рейса был задержан на 40 минут, а через полчаса после взлета пассажирам сообщили о возвращении в Красноярск.

Шоу-бизнес Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.

Политика Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.

Политика Макрон призвал сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгенской зоны, потому что, по его мнению, Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.

Политика Жители Донбасса не получат пенсии от России Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.

Политика Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу По данным издания "Украинская правда", избранный президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.