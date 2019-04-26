Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в РоссиюРИА Новости 01:31

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Северокорейский лидер отправился на родину в спецпоезде, на котором прибыл на Дальний Восток. До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии.
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Ким Чен Ын покинул Владивосток

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Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

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Коммерсантъвчера в 21:32

Ким Чен Ын в городе: где сегодня можно увидеть главу КНДР

PrimaMedia.ruвчера в 20:10
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
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Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
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Общество

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Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
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Общество

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Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц.
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Политика

Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе

Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса

Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

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Обновлено в 01:58
Происшествия

В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Политика

Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
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Православные отмечают Страстную пятницу

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Наука

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Обновлено вчера в 23:00
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Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

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Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты

Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI

Обновлено в 02:48
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В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Экономика

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Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

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Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
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Политика

Трамп выступил за отказ от ядерного оружия

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Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова

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