Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в РоссиюРИА Новости 01:31
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Северокорейский лидер отправился на родину в спецпоезде, на котором прибыл на Дальний Восток. До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии.
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Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Политика
Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота
Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.
Обновлено в 03:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц
Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц.
Обновлено в 00:10
Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса
Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Экономика
«Распадская» в 1 квартале нарастила добычу угля на 30%
В 1 квартале 2019 года суммарная добыча по всем предприятиям "Распадской" составила 3,9 млн тонн рядового угля (-11% к/к и +30% г/г).
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»
Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Трамп выступил за отказ от ядерного оружия
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37