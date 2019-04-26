Ким Чен Ын завершил первый визит в РоссиюРИА Новости 01:31

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Северокорейский лидер отправился на родину в спецпоезде, на котором прибыл на Дальний Восток. До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии.

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

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