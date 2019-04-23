Политика
Ким Чен Ын отправился на встречу с Владимиром Путиным на бронепоездеКоммерсантъ вчера в 18:04
«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию»,— сообщает ЦТАК.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде
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