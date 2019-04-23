Ким Чен Ын отправился на встречу с Владимиром Путиным на бронепоездеКоммерсантъ вчера в 18:04

«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию»,— сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын отправился на встречу с Владимиром Путиным на бронепоезде

Общество Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.

Политика Ким Чен Ын попробовал каравай в России Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Политика Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.

Политика Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.

Армия и оружие В Индии заговорили о необходимости покупки ПЗРК «Верба» у России В индийских вооружённых силах пояснили заинтересованность в таких закупках в связи с необходимостью «укреплять границу с Пакистаном, откуда исходит прямая военная угроза».

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Финансы Что остановит укрепление курса рубля Укрепление рубля пока не может остановить даже покупка валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он.

Экономика Две трети россиян не хотят быть бизнесменами Как показали результаты опроса (1 тыс. человек), проведенного аналитическим центром НАФИ по заказу Минэкономики, предпринимателями хотят стать 29% респондентов, а 67% такого желания не изъявляют.

Религия Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии «Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Происшествия В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.

Политика Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.

Наука В вейпах обнаружены следы бактериальных и грибковых токсинов Исследователями из Гарварда обнаружены следы бактериальных и грибковых токсинов в 30% и 80% наиболее распространенных картриджей и жидкостей для вейпов.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Космос Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.