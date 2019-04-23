Политика

Ким Чен Ын отправился на встречу с Владимиром Путиным на бронепоездеКоммерсантъ вчера в 18:04

«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын ранним утром 24 апреля отправился на спецпоезде для нанесения визита в Российскую Федерацию»,— сообщает ЦТАК.
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Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

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ТАССвчера в 17:24

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде

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Ким Чен Ын отправился в Россию с государственным визитом на спецпоезде

NewInformвчера в 18:13

Ким Чен Ын в столице: стал известен возможный маршрут

Deita.ruвчера в 05:50

24 апреля Ким Чен Ын прибудет в Россию на бронепоезде

Вести.Ruвчера в 00:14

Ким Чен Ын на бронепоезде выехал из Пхеньяна в Россию

News.ruвчера в 18:18
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
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Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

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Ким Чен Ын попробовал каравай в России

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Певица МакSим госпитализирована после ДТП

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Обновлено вчера в 14:15
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Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
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В Индии заговорили о необходимости покупки ПЗРК «Верба» у России

В индийских вооружённых силах пояснили заинтересованность в таких закупках в связи с необходимостью «укреплять границу с Пакистаном, откуда исходит прямая военная угроза».
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ЦИК Украины объявила Зеленского победителем выборов президента

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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

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Обновлено вчера в 10:24
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Что остановит укрепление курса рубля

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Как показали результаты опроса (1 тыс. человек), проведенного аналитическим центром НАФИ по заказу Минэкономики, предпринимателями хотят стать 29% респондентов, а 67% такого желания не изъявляют.
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В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
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В Кемерове мужчина упал со строящейся высотки

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В Щелково ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

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«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
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Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
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Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
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Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
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«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» и повел в серии

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