Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в РоссиюРИА Новости 17:40
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде
Европейско-Азиатские новостивчера в 23:53
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