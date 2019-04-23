Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в РоссиюРИА Новости 17:40

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду.

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

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