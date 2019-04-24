Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде во ВладивостокEastRussia вчера в 19:37

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня утром, 24 апреля, выехал на личном бронепоезде во Владивосток. В дальневосточной столице он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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СМИ: Ким Чен Ын направился во Владивосток на встречу с Путиным

ТАССвчера в 17:24

Ким Чен Ын отправился на встречу с Владимиром Путиным на бронепоезде

Коммерсантъвчера в 18:04

КНДР опубликовала список сопровождающих Ким Чен Ына лиц в поездке в Россию

РИА Новостивчера в 18:56

СМИ: Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде

RT на русскомвчера в 17:48

Бронепоезд Ким Чен Ына отправился из Пхеньяна во Владивосток

РБКвчера в 18:30

Ким Чен Ын едет на встречу с Путиным на бронепоезде

News.ruвчера в 03:31

Ким Чен Ын приедет к Путину 24 апреля на бронепоезде

Русская Планетавчера в 04:05
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
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Генштаб сообщил об усилении войск на западе и юге из-за НАТО

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Игрок «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ

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Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

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Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство

Врачи опасаются, что беременная герцогиня может столкнуться с большими проблемами накануне родов.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
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Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

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Самым нежадным городом оказался Нальчик - его жители дают "на чай" водителям чаще, чем в других городах.
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
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Обновлено в 03:29
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В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей

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Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новое руководство Украины осознает ответственность и будет способно к решению кризиса в стране путем выполнения минских соглашений, передает РИА "Новости".
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По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
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Продается дрэгстер Chevrolet S10 с 3000-сильным мотором

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Обновлено вчера в 09:12
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