Ким Чен Ын выехал на бронепоезде во ВладивостокEastRussia вчера в 19:37

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня утром, 24 апреля, выехал на личном бронепоезде во Владивосток. В дальневосточной столице он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде во Владивосток

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