Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде во ВладивостокEastRussia вчера в 19:37
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня утром, 24 апреля, выехал на личном бронепоезде во Владивосток. В дальневосточной столице он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика
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