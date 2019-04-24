Ким Чен Ын отправился на поезде в РоссиюИнтерфакс 17:42

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. По его данным, эту информацию распространили официальные северокорейские СМИ. В сообщениях не указывается точное время отправления поезда.

Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию

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