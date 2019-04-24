Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в РоссиюРИА Новости 17:40

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду.
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Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

РИА Новости17:40

Ким Чен Ын на бронепоезде выехал из Пхеньяна в Россию

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СМИ: Ким Чен Ын направился во Владивосток на встречу с Путиным

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Ким Чен Ын отправился в Россию с государственным визитом на спецпоезде

NewInform18:13

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде

Европейско-Азиатские новостивчера в 23:53
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Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
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«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

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Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
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Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
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Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
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Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
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В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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