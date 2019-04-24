Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в РоссиюРИА Новости 17:40
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде
Европейско-Азиатские новостивчера в 23:53
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На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн
Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
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Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
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Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
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ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
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Зять Трампа счел расследование Мюллера опаснее «вмешательства» России
18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
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Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
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Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
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КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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Трамп провел встречу с основателем Twitter
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
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Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
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Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
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Космос
На Марсе зафиксировано первое землетрясение
Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе.
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