Политика
Ким Чен Ын приедет в Россию на первую встречу с ПутинымРусская Планета 08:11
Первый визит лидера КНДР в Россию был запланирован в 2015 году – к параду Победы, но незадолго до 9 мая Ким Чен Ын отменил приезд. В 2018 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал ему приглашение от Путина приехать в Россию.
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Политика
Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заручился поддержкой депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой
Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов
В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Авто
В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely
Как сообщает портал «АвтоВзгляд» с ссылкой на официальных представителей бренда Geely Group, в мае 2019 года на китайском рынке стартуют продажи нового кроссовера FY11.
Обновлено в 04:24
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко обратился к украинцам и попросил поверить ему еще раз
Действующий президент Украины Петр Порошенко срочно обратился к гражданам страны, попросил поверить ему еще раз и поддержать его во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 12:14
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Спорт
Жулин не верит в смену гражданства Туктамышевой и Загитовой
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о разговорах по поводу смены гражданства фигуристками Медведевой, Загитовой и Туктамышевой. из-за перехода во взрослые соревнования учениц Тутберидзе.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Политика
Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе, написал заявление о своей отставке.
Обновлено в 11:31
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Политика
Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера
Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Экономика
В МЭР рассказали о реализации программы льготных кредитов для МСП
Банки, участвующие в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, получили заявки от бизнеса на 250 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика
В Госдуме рассказали, на кого чаще всего жалуются в комиссию по этике
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от "Единой России" Виталий Милонов стали лидерами среди депутатов Госдумы по количеству обращений с жалобами на их поведение, сообщил журналистам глава думской комиссии по этике и контролю за доходами Отари Аршба.
Обновлено в 08:42
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Авто
Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS
Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53