Политика

Ким Чен Ын приедет в Россию на первую встречу с ПутинымРусская Планета 08:11

Первый визит лидера КНДР в Россию был запланирован в 2015 году – к параду Победы, но незадолго до 9 мая Ким Чен Ын отменил приезд. В 2018 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал ему приглашение от Путина приехать в Россию.
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Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля

Говорит Москва07:16

Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля

Известия07:53

Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию

РИА Новости07:21

Ким Чен Ын приедет в Россию во второй половине апреля

Коммерсантъ07:20

Кремль назвал сроки первой встречи Путина и Ким Чен Ына

РБК07:16

Кремль назвал сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

Газета.Ru07:19

В Китае прокомментировали запланированный визит Ким Чен Ына в Россию

RT на русском13:14
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Политика

Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заручился поддержкой депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой

Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов

В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Авто

В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely

Как сообщает портал «АвтоВзгляд» с ссылкой на официальных представителей бренда Geely Group, в мае 2019 года на китайском рынке стартуют продажи нового кроссовера FY11.
Обновлено в 04:24
Авто

Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:14
Политика

Порошенко обратился к украинцам и попросил поверить ему еще раз

Действующий президент Украины Петр Порошенко срочно обратился к гражданам страны, попросил поверить ему еще раз и поддержать его во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 12:14
Наука

Идеальный лазерный материал прошел проверку

Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Спорт

Жулин не верит в смену гражданства Туктамышевой и Загитовой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о разговорах по поводу смены гражданства фигуристками Медведевой, Загитовой и Туктамышевой. из-за перехода во взрослые соревнования учениц Тутберидзе.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Политика

Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе, написал заявление о своей отставке.
Обновлено в 11:31
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 05:50
Кино

Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Политика

Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера

Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Экономика

В МЭР рассказали о реализации программы льготных кредитов для МСП

Банки, участвующие в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, получили заявки от бизнеса на 250 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика

В Госдуме рассказали, на кого чаще всего жалуются в комиссию по этике

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и депутат от "Единой России" Виталий Милонов стали лидерами среди депутатов Госдумы по количеству обращений с жалобами на их поведение, сообщил журналистам глава думской комиссии по этике и контролю за доходами Отари Аршба.
Обновлено в 08:42
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Авто

Kia представила дрифтовую версию Stinger GTS

Компания Kia представила в Нью-Йорке специальную версию спорткара Stinger GTS с режимом для дрифта.
Обновлено в 06:30
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
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