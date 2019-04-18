Политика
Ким Чен Ын впервые приедет в РоссиюОбщественное телевидение России 07:39
Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, говорится на сайте Кремля. Это первый визит Ким Чен Ына в Россию.
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Общество
Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева
Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Общество
Разрешение на бесплатную парковку для многодетных в Москве продлят
Действие разрешения на бесплатную парковку в столице будет продлено с одного до трех лет для многодетных семей, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:20
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Финансы
Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Наука
Найдены останки одного из самых крупных плотоядных млекопитающих
Палеонтологи из Университета Огайо (США) обнаружили новый вид плотоядных млекопитающих, которые обитали на Земле 22 миллиона лет назад.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ
"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
США не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году.
Обновлено в 10:59
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Политика
Накануне второго тура Зеленский обратился к украинцам
Накануне первого тура многие эксперты предупреждали, что в случае низкой явки действующему главе государства Петру Порошенко будет проще сфальсифицировать результаты голосования и пройти во второй тур, именно по этой причине ЦИК Украины закрыл избирательные участки в России, где проживает 3-4 млн украинских граждан, и в народных республиках Донбасса.
Обновлено в 10:33
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Авто
Названы автомобили, которые займут место Ford в России
Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Авто
Jaguar I-Pace назвали «Автомобилем года 2019»
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Гаджеты
IPhone 2019 получит четыре камеры по 12 Мп
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин обсудил с Воробьевым и Дитрихом строительство развязки в Химках
Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым строительство развязки в Химках.
Обновлено в 06:41
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Наука
Ученые определили, зачем лошадям копыта
Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них обладало тремя пальцами, другие — только одним.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Общество
Михалков рассказал о своём самочувствии после операции
Режиссёр Никита Михалков заявил, что не будет стоять на красной дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля из-за перенесённой операции.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца
Обновлено в 08:28
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37