Политика

Ким Чен Ын впервые приедет в РоссиюОбщественное телевидение России 07:39

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, говорится на сайте Кремля. Это первый визит Ким Чен Ына в Россию.
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Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Ведомости07:48

Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

RT на русском07:11

Ким Чен Ын приедет в Россию во второй половине апреля

Коммерсантъ07:20

Кремль назвал сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

Газета.Ru07:19

Кремль назвал сроки первой встречи Путина и Ким Чен Ына

РБК07:16

Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию

РИА Новости07:21

Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля

Говорит Москва07:16
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Общество

Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева

Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Общество

Разрешение на бесплатную парковку для многодетных в Москве продлят

Действие разрешения на бесплатную парковку в столице будет продлено с одного до трех лет для многодетных семей, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:20
Происшествия

В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов

Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Финансы

Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Наука

Найдены останки одного из самых крупных плотоядных млекопитающих

Палеонтологи из Университета Огайо (США) обнаружили новый вид плотоядных млекопитающих, которые обитали на Земле 22 миллиона лет назад.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика

США не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году.
Обновлено в 10:59
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Политика

Накануне второго тура Зеленский обратился к украинцам

Накануне первого тура многие эксперты предупреждали, что в случае низкой явки действующему главе государства Петру Порошенко будет проще сфальсифицировать результаты голосования и пройти во второй тур, именно по этой причине ЦИК Украины закрыл избирательные участки в России, где проживает 3-4 млн украинских граждан, и в народных республиках Донбасса.
Обновлено в 10:33
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

Президент Эстонии объявила о готовности Таллина к диалогу с Москвой

Обновлено в 08:20
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Авто

Названы автомобили, которые займут место Ford в России

Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Авто

Jaguar I-Pace назвали «Автомобилем года 2019»

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Гаджеты

IPhone 2019 получит четыре камеры по 12 Мп

Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин обсудил с Воробьевым и Дитрихом строительство развязки в Химках

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым строительство развязки в Химках.
Обновлено в 06:41
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Наука

Ученые определили, зачем лошадям копыта

Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них обладало тремя пальцами, другие — только одним.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Общество

Михалков рассказал о своём самочувствии после операции

Режиссёр Никита Михалков заявил, что не будет стоять на красной дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля из-за перенесённой операции.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района пережил остановку сердца

Обновлено в 08:28
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
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