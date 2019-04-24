Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из РоссииLenta.ru 07:54

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию дал первое интервью российскому СМИ, в котором рассказал о теплых впечатлениях о стране. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает телеканал МИР 24.

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Общество Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ "Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Армия и оружие Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ «Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.

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