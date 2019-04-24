Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналистуИзвестия 05:20

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ. Более того, в прошлом слова «интервью» и северокорейский лидер в одном предложении казались бы фикцией, отмечает Washington Post.
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Выпускник уральского журфака взял первое в России интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

Екатеринбург Онлайн07:10

Ким Чен Ын дал первое интервью иностранному журналисту

МИР 2406:42

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Известия05:20

Павел Зарубин задал вопрос Ким Чен Ыну на корейском языке

Вести.Ru06:59

Наш большой товарищ: зачем лидер КНДР приехал в Россию

ВашГород.ру05:51

Уроженец Башкирии задал вопрос лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну

МедиаКорСеть06:18

Ким Чен Ын впервые за долгое время пообщался с прессой во Владивостоке

Владивосток-Новости07:22
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Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками

Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие

В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Футбол

На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

Обновлено в 05:51
Политика

Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Общество

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Наука

Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов

Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08
Здоровье

В Севастополе расширили спектр бесплатной юридической помощи

Перечень услуг в сфере бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Севастополе стал шире.
Обновлено вчера в 04:23
Транспорт

В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Политика

Путин обсудит проблему с пожарами в Забайкалье

Президент Владимир Путин по пути во Владивосток совершит остановку в Чите, чтобы провести совещание по пожарам в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:59
Политика

Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика

Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья

Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Энергетика

ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Обновлено в 05:37
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан

Обновлено в 05:35
Экономика

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона

Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:11
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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