Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналистуИзвестия 05:20
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ. Более того, в прошлом слова «интервью» и северокорейский лидер в одном предложении казались бы фикцией, отмечает Washington Post.
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Выпускник уральского журфака взял первое в России интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
Екатеринбург Онлайн07:10
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Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками
Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
Обновлено в 05:51
Политика
Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Общество
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки
17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Наука
Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов
Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В Севастополе расширили спектр бесплатной юридической помощи
Перечень услуг в сфере бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Севастополе стал шире.
Обновлено вчера в 04:23
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Политика
Путин обсудит проблему с пожарами в Забайкалье
Президент Владимир Путин по пути во Владивосток совершит остановку в Чите, чтобы провести совещание по пожарам в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:59
Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Политика
Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья
Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Энергетика
ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Обновлено в 05:37
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Экономика
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Авто
Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве эвакуировали школу из-за загоревшегося телефона
Школу в Москве эвакуировали из-за загоревшегося мобильного телефона ученицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:11